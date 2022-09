Polizei überprüft Haus in Burg: So bleiben Einbrecher draußen

Burg - Mechanischer Schutz in Form von Hochsicherheitsschlössern, Alarmanlagen, Videoüberwachung und Bewegungsmelder - die Möglichkeiten zur Absicherung des Eigenheims und der Wohnung sind genau so vielfältig wie die Tricks und Vorgehensweisen von Einbrechern, sich Zutritt zu verschaffen. Aber was hilft wirklich, worauf kommt es bei einem effektiven Schutz an? In Burg beraten Polizei und Sicherheitsexperten eine Familie, die sich aus einem bestimmten Grund Hilfe sucht.