Mehrere Polizei-Fahrzeuge waren am Nachmittag auf dem Gelände. Foto: Thomas Pusch

Die Agip-Tankstelle an der Magdeburger Chaussee in Burg ist am Freitag (16. August) gegen 16 Uhr überfallen worden.

Burg (tp) l Wegen der Spurensicherung durch die Polizei war die Tankstelle gesperrt. Ein Hubschrauber kreiste über der Innenstadt. Ermittlungen laufen Die Polizei gab vorerst keine Einzelheiten bekannt, da die Ermittlungen auf Hochtouren laufen.

