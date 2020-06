Eines der am Unfall beteiligten Autos. Foto: S. Zechendorf

Bei einem Unfall zwischen Möckern und Landhaus Zeddenick sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Möckern (sze) l Wegen überhöhter Geschwindigkeit wurden am frühen Freitagmorgen zwei Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 37-jähriger Autofahrer in einer Kurve auf der Bundesstraße 246 zwischen Möckern und Landhaus Zeddenick mit so viel Tempo unterwegs, dass er die Spur nicht halten konnte und auf die Gegenfahrbahn kam. Dort stieß sein Wagen mit dem Pkw eines 65-Jährigen frontal zusammen.

Beide Unfallbeteiligten wurden dabei schwer verletzt und in Krankenhäuser nach Magdeburg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.