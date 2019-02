Mehrere Einwohner haben Einbrüche einer mutmaßlichen Diebesbande in Möser verhindert. Die Polizei lobt die Zusammenarbeit.

Möser (dt) l In Möser haben engagierte Bürger und die Polizei eine mögliche Diebensbande an Einbrüchen hindern können. Wie die Polizei mitteilt, habe sie am Dienstag mehrere Anrufe über verdächtige Personen in einem Wohngebiet erhalten. Demnach wurde ihnen mitgeteilt, dass etwa zehn Personen in einen Transporter eingestiegen seien und sich in Möser verteilen würden. Es lag der Verdacht nah, dass die Verdächtigen Häuser ausspionieren.

Die Polizei rückte mit sieben Beamten aus und machte neun Personen ausfindig, darunter sieben Männer und zwei Frauen - allesamt polizeilich für Einbrüche und Betrugshandlungen bekannt.

Die Polizei lobt dabei die gute Zusammenarbeit mit den Bürgern, die auch während der Fahndung immer wieder Hinweise gegeben hätten.