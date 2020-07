In Möckern hat sich ein Mann mit der Polizei angelegt, nachdem er an der Wohnung seiner Großmutter randalierte.

Möckern (vs) l Ein Mann hat in Möckern vor der Wohnung seiner Großmutter randaliert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung erklärt, wurden die Beamten am Donnerstagmorgen gehen 6.40 Uhr in die Waldstraße in Möckern gerufen, weil der 38-Jährige dort versuchte, in die Wohnung seiner Großmutter zu gelangen.

Gegenüber der Polizei sagte er, dass seine Großmutter bewusstlos auf dem Boden liege. Laut Angaben der Polizei ergab eine Überprüfung, dass es der Frau gut gehe und sie wohlauf sei. Ihrem 38-jährigen Enkel wurde ein Platzverweis erteilt.

Statt dem nachzukommen, griff er einen Polizisten an und schlug auf ihn ein. Die Beamten überwältigten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.