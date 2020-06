Mehrere Körperverletzungen gab es in einer Gruppe von zwölf Personen in Burg. Die Polizei musste konsequent eingreifen.

Burg (vs) l Innerhalb einer Gruppe von zwölf Personen im Alter von 14 bis 36 Jahren, die sich in der Nacht zum Sonnabend in der Schartauer Straße in Burg aufhielt, kam es zu mehreren Körperverletzungen. Als die Polizei vor Ort war, leistete ein 25-Jähriger vehementen Widerstand und wurde abgeführt.

Ausgangpunkt soll ein Streit zwischen zwei jungen Frauen gewesen sein. Eine 15-jährige habe eine 19-Jährige zunächst beleidigt, dann getreten und soll auch noch mit einem Bierkasten nach der Kontrahentin geschlagen haben.

Gefesselt ins Revier gebracht

Als die Polizei diese Auseinandersetzung aufklären wollte, ging plötzlich der 25-Jährige um die Beamten herum und "übte eine Wurfbewegung" mit einer Bierflasche aus, heißt es im Bericht der Polizei. Auch nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizisten legte der Mann die Flasche nicht ab, sodass er fixiert werden musste. Dabei wurde er von den Beamten auch zu Boden gebracht. Dennoch leistete der Mann weiter Widerstand, sodass er gefesselt ins Polizeirevier gebracht werden musste. Die Beamten fertigten danach gleich mehrere Anzeigen an. Unter anderem auch gegen eine 26-Jährige aus der Gruppe: Sie hatte einem Mann (33) in die Genitalien getreten.