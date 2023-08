Mit Blaulicht und Martinshorn eilt die Polizei in die Schartauer Straße. Alarm bei der Sparkasse. Was war geschehen?

Polizeieinsatz in der Burger Innenstadt

Die Alarmanlage in der Sparkassenfiliale in der Innenstadt sorgte für den Polizeieinsatz. Schnell stellte sich aber heraus, dass keine Gefahr bestand.

Burg - Mit Blaulicht und Martinshorn eilt die Polizei am Mittwochvormittag in Richtung Schartauer Straße. Ihr Ziel: die dortige Sparkassenfiliale. Im Polizeirevier ist von der Meldeanlage ein Alarm eingegangen. Was wa5r passiert?

Schnell stellt sich allerdings heraus, dass keine Gefahr besteht. „Es handelt sich um einen Fehlalarm“, sagt Polizeipressesprecher Jörg Löffler auf Anfrage der Volksstimme mit. Fehlalarme gehören zum Geschäft der Freiwilligen Feuerwehr Burg. Etwa ein Fünftel der Einsätze wird durch überreagierende Brandmeldeanlagen ausgelöst. Da kann manchmal schon ein Staubkorn der Anlage vorgaukeln, dass es brennt, wie Ortswehrleiter Jens Wiedemann erklärte. Diesmal wurde die Wehr allerdings nicht zum Einsatzort gerufen. „Bei uns war alles ruhig“, so Wiedemann.

„Die Anlage hat einen unspezifischen Alarm ausgelöst“, erläutert Sparkassen-Sprecher Mathias Geraldy. Eine Evakuierung der Filiale oder ähnliche Maßnahmen hätten nicht zur Debatte gestanden, die Fehleranalyse laufe.