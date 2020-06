In Burg im Jerichower Land ist ein 31-Jähriger mit einer Machete auf dem Rücken durch die Stadt gelaufen. Die Polizei stoppte ihn.

Burg (vs) l In Burg ist ein Mann am Freitagmorgen mit einer Machete auf dem Rücken durch die Stadt gelaufen. Eine Frau rief die Polizei, die den 31-Jährigen in der Martin-Luther-Straße stellte.

Den Polizeiangaben nach war der Mann leicht verwirrt, übergab den Beamten aber sofort die Waffe. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet.