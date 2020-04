Bei Grabow hat die Polizei zwei Personen mit mehreren Softair-Waffen aufgegriffen.

Grabow (vs) l Die Polizei hat in einem Waldstück bei Grabow zwei Personen mit Softair-Waffen aufgegriffen. Die Beamten entdeckten die beiden am Auto während der Streife, heißt es in einer Meldung der Polizei. Da sie augenscheinlich Waffen bei sich trugen, wurden sie kontrolliert.

Im Wagen fanden die Polizisten ebenfalls Waffen, insgesamt waren die beiden mit zwei Kurz- und zwei Softair-Langwaffen unterwegs. Allerdings waren sie weder im Besitz eines in dem Fall notwendigen Waffenscheins noch einer Waffenbesitzkarte.

Die Waffen wurden sichergestellt und gegen beide Personen Strafanzeige erstattet.