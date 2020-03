In Burg wurden in der Nacht mehrere Scheiben zerstört. Symbolfoto: Anja Guse

In Burg sind in der Nacht die Scheiben von zwei Geschäften und einem Lokal zerstört worden.

Burg (vs) l In Burg sind in der Nacht zum Dienstag mehrere Geschäfte mutwillig beschädigt worden. Laut Angaben der Polizei meldeten Zeugen zwei Personen, die am Bahnhofsvorplatz mit einem Gegenstand die Scheibe eines Lokals zerstört haben sollen. Auch im Breiten Weg sowie in der Martin-Luther-Straße wurden zerstörte Scheiben gemeldet.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, müsse die Polizei noch ermitteln.