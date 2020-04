In Burg habem mehrere Personen auf einer Sporteinrichtung Sport betrieben. Die Polizei hat sie angezeigt.

Burg (vs) l In Burg haben mehrere Personen auf einer Sportanlage an der Roten Mühle Siedlung laut Polizei gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilen, trainierte dort eine Person mit zwei Kindern. Laut eigener Aussage wollte sie den Kindern Abwechslung bieten.

Der Verantwortliche erhielt von der Polizei eine Anzeige.