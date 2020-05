Im Schlosspark in Möckern hat am Wochenende eine Gruppe Jugendlicher die Polizei auf den Plan gerufen.

Möckern l Die abendliche Unruhe im Schlosspark Möckern geht weiter. Am Sonnabend gegen 21 Uhr wurde der Polizei durch Anwohner mitgeteilt, dass sich eine größere Gruppe von Jugendlichen im Schlosspark in Möckern aufhalten und dort Alkohol konsumieren soll. Weiterhin sei es bereits zu Sachbeschädigungen gekommen.

Durch die eingesetzten sechs Polizeibeamten konnten zehn Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren festgestellt werden, welche dort Biergetränke konsumierten. Es wurden die Identitäten aller Personen festgestellt sowie mehrere Platzverweise ausgesprochen. Dem seien die jungen Leute – nach Beseitigung ihres Mülls – auch nachgekommen, teilte die Polizei gestern mit. Sachbeschädigungen hätten vor Ort nicht festgestellt werden können.

Keine Anzeigen

Die Kontrolle durch die Polizei erfolgte auch mit Blick auf einen möglichen Verstoß gegen die geltenden Corona-Verordnungen. Beim Eintreffen der Beamten hätte man jedoch Kleingruppen angetroffen, hieß es am Sonntag auf Volksstimme-Nachfrage. Bei den Vorwürfen, die den jungen Leuten gemacht werden, handelt es sich um Lärmbelästigung und Abfalldelikte. Bei allen Fällen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden jedoch keine Anzeigen gegen die Jugendlichen gefertigt. Stattdessen sei in diesem ersten Fall als mildestes Mittel das persönliche Gespräch gewählt worden. Erst bei wiederholten Fällen würde eine Anzeige erstattet.

Wiederholt war in der Vergangenheit beklagt worden, dass Jugendliche, die sich abends im Schlosspark Möckern aufhalten, ihren Treffpunkt zugemüllt hinterlassen und Flaschen in den Parkgewässern versenken. Ebenfalls sei es zu Beschädigungen der vom Parkförderverein aufgestellten Tütenspender und Müllkörbe für Hundehalter gekommen. Der Verein hatte die Hundetoiletten dank Spenden beschaffen und an den Eingängen zum Park aufstellen können.

Hand in Hand

Möckerns Stadtbürgermeister Frank von Holly hatte nach den Vorkommnissen im Park in jüngerer Vergangenheit erklärt, man würde eng mit der Polizei zusammen- arbeiten und im Rahmen der Streifentätigkeiten die neural- gischen Punkte kontrollieren. Der Stadtchef hatte die Bevölkerung zudem gebeten, die Polizei anzurufen, wenn Bürger solche Zusammenkünfte feststellen.

Zuletzt hatten Polizeibeamte am Mittwochabend eine Gruppe von neun Jugendlichen im Bereich des Lochower Weges in Möckern festgestellt, die dort Alkohol konsumierten. Auch hier wurden die Identitäten aufgenommen. Es soll sich um andere Personen gehandelt haben.