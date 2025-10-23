Gleich wegen drei Delikten hat ein 20-Jähriger vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Zweimal soll er betrunken gefahren sein, zudem zu einer Gruppe gehört haben, die Polizisten unter anderem als Fotzen und Wichser bezeichnet hat.

Polizisten schwer beleidigt - doch wer war es?

Der Angeklagte (l.) mit seinem Rechtsanwalt und der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe.

Burg - Zweimal ist der Angeklagte unter Alkoholeinfluss mit einem Mofa unterwegs gewesen. So steht es in der Anklageschrift, die der Staatsanwalt in Saal 1 des Amtsgerichtes Burg verliest. Am 23. Februar waren es 1,5 Promille, am 27. Mai 1,87 Promille. Außerdem soll er am 28. November Polizisten mit den Worten „Ihr Fotzen, ihr Wichser, ihr seid alle bekloppt und bescheuert“ beleidigt haben.