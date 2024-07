Nach 36 Jahren Selbstständigkeit nun der Schock: Es ist nur eine kleine mögliche Anschaffung in Biederitz, aber diese könnte die Existenz von Matthias Pütsch bedrohen.

Lotto-Laden in Biederitz vor dem Aus

Biederitz - In einer Drogerie unweit des Gerwischer Wegs bereitet eine Überlegung des Gemeinderates Kopfzerbrechen. „Poolpapst“-Matthias Pütsch, Drogerist gegenüber des NP Markts, sieht seinen Lotto-Laden in der Existenz bedroht. Was ist passiert?