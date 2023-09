Das Kabinett hielt eine auswärtige Sitzung in Burg ab. Dabei gab es überraschend auch eine gute Nachricht.

Die Landesregierung kam zu einer auswärtigen Sitzung in der Burger Stadthalle zusammen.

Burg - Zuletzt hatte die Landesregierung 2015 in Burg getagt. Nun traf man sich wieder in der Stadthalle. Mit am Tisch saßen Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) und Landrat Steffen Burchhardt (SPD). Die bekamen Positives zu hören.

Es wurde etwas knapp für den Ministerpräsidenten zum Fototermin vor der Burger Stadthalle. „Ich komme gerade von der A2, da habe ich alles erlebt“, sagte Reiner Haseloff (CDU). Fünfzehn Minuten habe er die Silhouette von Burg mit seinen Türmen bewundern können, aber nichts habe sich bewegt. „Darüber müssen wir gleich reden“, sagte er, ließ sich mit seinen Ministern, Landrat Steffen Burchhardt (SPD) und Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) ablichten, dann zog sich das Kabinett zu seiner auswärtigen Sitzung zurück.

Wie geht es mit der A2 weiter?

Und es wurde geredet, nicht nur über die Autobahn. Vor allem aber nicht nur über die Region, sondern mit der Region. Burchhardt und Stark hatten eigentlich nur für eineinhalb Stunden dabei sein sollen, saßen aber die gesamten drei Stunden mit am Tisch. Vieles Positive sei seit der letzten auswärtigen Sitzung in Burg 2015 passiert, sagte Haseloff bei der anschließenden Pressekonferenz. Doch er wollte nicht die Leistungen für Hochwasserschutz, Kulturförderung und Städtebauförderung aus der Pressemitteilung zitieren, sondern sich aktuellen und zukünftigen Themen widmen.

„Wie geht es mit der A2 weiter, was wird aus dem Bahnübergang Heyrothsberge?“, waren zwei dieser Fragen. Dazu gab es viel Zukunftsmusik und Unkonkretes. Bei einer Vollsperrung der A2 komme das öffentliche und private Leben zum Erliegen. Das müsse anders gemanagt werden, Gespräche mit der Autobahn GmbH sollen folgen. Auch sollen die technischen Anforderungen an Lkw verschärft werden, sprich der Bremsassistent zur Pflicht werden.

Brücke über die Gleise in Heyrothsberge

Die B1, eine der wichtigsten Verkehrsachsen im Jerichower Land, soll auch eine Verbesserung bekommen. 2030 könnte mit dem Bau einer Überführung über die Bahnstrecke begonnen werden.

Wohl mit größter Spannung wurde erwartet, ob sich die Landesregierung zur Förderung eines neuen Gerätehauses in Burg äußern würde. „Innenministerin Tamara Zieschang hat ein positives Signal in diese Richtung gesendet“, so Haseloff. Bürgermeister Stark erklärte, dass die Planung nun nicht mehr von 14, sondern von zehn Stellplätzen ausgeht. „Die Gesamtkosten betragen 9,6 Millionen, wir haben 1,75 Millionen Förderung beantragt“, sagte er. Der Eigenanteil soll über Kredite finanziert werden.

Regionalbahn fährt öfter

Sven Haller, Staatssekretär im Verkehrsministerium, hatte eine gute Nachricht für alle Bahnreisenden mitgebracht. „Ab Dezember bindet der RB 40 montags bis freitags Biederitz, Gerwisch und Möser im Stundentakt an die Landeshauptstadt an“, kündigte er an. Ab dem kommenden Jahr soll die Regionalbahn auch an den Wochenenden einmal pro Stunde nach Magdeburg fahren.