In Biederitz wurde mit dem Buchhaus ein neuer Partner für eine Post-Filiale gefunden. Erfolglos verlief die Suche bislang in Gerwisch. Bald schließt die Filiale.

Biederitz/Gerwisch. - Noch ein paar Fragen müssen geklärt werden, was die Technik anbetrifft, und ein kleiner Umbau in den Geschäftsräumen ist notwendig, aber ansonsten steht der Eröffnung der Biederitzer Postfiliale im Buchhaus, Bahnhofstraße 21, nichts mehr im Wege. Ab 1. April 2025 ist dort die Partner-Filiale rund um den Brief- und Paketversand in Biederitz untergebracht.