Könnte der Postmeilenstein vor Hohenziatz noch einmal umziehen? Der Ortschaftsrat möchte diese Option prüfen, nachdem das Kulturdenkmal an der Kreisstraße Richtung Möckern bislang doch eher stiefmütterlich behandelt wird.

Standort in Gemeinde

Hohenziatz - In Hohenziatz steht man zu seiner Historie: Die alte Poststraße nach Berlin wird nach Möglichkeiten in Ehren gehalten, zumindest, was die Vegetation rechts und links der Holperstrecke betrifft: Seit Jahrzehnten wird die Allee gehegt und gepflegt. Im Ort weist außerdem ein Schild auf die einstige Bedeutung der Postlinie nach Berlin für den Ort hin.