Prävention in der Innenstadt von Burg: Wie ein Mobil Verbrecher fernhält

Polizeihauptmeister Frank Eismann (links) und Kriminalhauptmeister Fred Brehmeier am neuen Präventionsmobil des Landeskriminalamts, das nun erstmals am Gummersbacher Platz in der Burger Innenstadt einen Halt eingelegt hat.

Burg/Genthin - Es misst etwas weniger als neun Meter in der Länge, übersteigt die Drei-Meter-Marke in der Höhe und ist 2,50 Meter breit. Ihre Präventionsarbeit führen das Landeskriminalamt (LKA) und das Polizeirevier Jerichower Land in einem neuen Mobil aus. Das alte wurde nach Jahren des Dienstes in den Ruhestand geschickt, wenn man so will. Die neueste Version des Landespräventionsmobils ist kompakter und für so manchen bares Geld wert.