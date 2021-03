Christian Walbrach übernahm die Übergabe des Integrationspreises Sachsen-Anhalt und brachte den Ministerpräsidenten virtuell mit.

Burg l „Madeleine möchte von uns im Team ganz normal behandelt werden und keine Sonderrolle einnehmen oder ständig berücksichtigt werden“, erklärt Emanuel Conrady, Inhaber des Cafés Rotfuchs in Burg die Situation in seinem Team. Madeleine Böber hat sich gut im Team des Cafés eingelebt, sie ist seit 2019 dabei und geht dabei ihrer Leidenschaft, dem Kochen, nach. Klingt nach einer üblichen Erfolgsgeschichte zwischen Unternehmen und Mitarbeiterin, doch eine kleine Besonderheit gibt es, denn Madeleine Böber ist eine „Rotfüchsin“ mit Beeinträchtigungen. Und weil sie im Café eine Chance bekommen hat, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, erhielt ihr Chef Emanuel Conrady den Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt.



Christian Walbrach, Behindertenbeauftragter der Landesregierung, war zur Preisübergabe nach Burg gekommen. „Normalerweise überreicht der Ministerpräsident Reiner Haseloff den Preis bei einem Festakt, aber diese Veranstaltung konnte dieses Mal wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden“, bedauert Walbrach. Mitgebracht hat er den Ministerpräsidenten trotzdem - virtuell auf einem Laptop. „Emanuel Conrady hat in seiner Bewerbung um den Preis die Höhen und Tiefen geschildert, die es gibt, wenn man Menschen mit Beeinträchtigungen im Team hat. Jeder Mensch hat eben seine Stärken und Schwächen, und Madeleine Böber ist bei Ihnen ein vollwertiges Mitglied des Teams geworden“, lobt der Haseloff in seiner Videobotschaft. „Sie machen damit einen Schritt in eine inklusivere Gesellschaft, und das ist die beste Form, um das Gemeinwesen zu beeinflussen.“



Emanuel Conrady nahm den Preis erfreut von Christian Walbrach entgegen. „Wir von der Stadt Burg finden seinen Einsatz toll“, freut sich Stadtsprecher Bernhard Ruth. „Emanuel Conrady setzt sich sehr für Integration und den Erhalt der Innenstadt ein.“ Auch Landrat Steffen Burchhardt (SPD) lobt den Café-Inhaber: „Wenn man auf Bedürfnisse von beeinträchtigten Menschen eingeht, leisten sie als Mitarbeiter einen genauso wertvollen Beitrag.“ Der Integrationspreis bekommt nun einen Ehrenplatz im Café.