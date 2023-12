Viel Wahlwerbung gab es zur Landtagswahl imJahr 2021auf dem Bahnhofsvorplatz in Gommern zu sehen. Ob es im kommmenden Jahr zur Kommunalwahl wieder so viel werden wird, ist nicht abzusehen.

Gommern. - „The same procedure as every year – die gleiche Prozedur wie jedes Jahr“, heißt es nicht nur im rund um Silvester seit Jahrzehnten im Fernsehen ausgestrahlten „Dinner for One“. Auch im Gommeraner Stadtrat wiederholt sich – zwar nicht jedes Jahr – das immer gleiche Prozedere, nämlich dann, wenn Wahlen anstehen. Die Fragen lauten dann: Ein oder zwei Wahlkreise für die Einheitsgemeinde Gommern? Und: Mit wie vielen Personen sollen die einzelnen Ortschaftsräte besetzt sein?