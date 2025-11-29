Geschäfte schließen Projekt zur Belebung der Innenstadt von Burg endet - der Leerstand wächst, der Zusammenhalt aber auch
Es ist gestartet worden, um die Innenstadt von Burg zu beleben. Nun endet das Campus-Projekt. Der Leerstand in der Schartauer Straße ist nicht kleiner geworden und bereitet zunehmend Sorgen.
29.11.2025, 07:17
Burg - Leerstehende Geschäfte, wenige Feste, unbekannte Hausbesitzer. Die Schartauer Straße in Burg steht stellvertretend für viele Innenstädte, die Abseits der von Kanzler Merz losgetretenen „Stasdtbild“-Debatte zunehmend mit Problemen zu kämpfen haben.