  4. Geschäfte schließen: Projekt zur Belebung der Innenstadt von Burg endet - der Leerstand wächst, der Zusammenhalt aber auch

Es ist gestartet worden, um die Innenstadt von Burg zu beleben. Nun endet das Campus-Projekt. Der Leerstand in der Schartauer Straße ist nicht kleiner geworden und bereitet zunehmend Sorgen.

Von Marco Papritz 29.11.2025, 07:17
Cornelia Gentz vom gleichnamigen Schuh- und Lederwarengeschäft und Andreas Borghardt vom Reisebüro "Vetter Touristik" beim Gestalten eines Weihnachtsbaumes, der Teil des Pop-up-Wintrerwaldes in Burg ist. Dieser ist eine Aktion vom Campus-Projekt.
Cornelia Gentz vom gleichnamigen Schuh- und Lederwarengeschäft und Andreas Borghardt vom Reisebüro "Vetter Touristik" beim Gestalten eines Weihnachtsbaumes, der Teil des Pop-up-Wintrerwaldes in Burg ist. Dieser ist eine Aktion vom Campus-Projekt. Foto: Marco Papritz

Burg - Leerstehende Geschäfte, wenige Feste, unbekannte Hausbesitzer. Die Schartauer Straße in Burg steht stellvertretend für viele Innenstädte, die Abseits der von Kanzler Merz losgetretenen „Stasdtbild“-Debatte zunehmend mit Problemen zu kämpfen haben.