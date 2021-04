Projekte zwischen Elbe und Saale

Biederitz

Leader - das ist ein europäisches Förderprogramm, mit dem bereits seit 1991 Projekte im ländlichen Raum finanziell unterstützt werden. Regionale Aktionsgruppen erarbeiten dafür vor Ort Konzepte. Die Gemeinde Biederitz bildet seit 2007 gemeinsam mit den Städten Barby, Calbe (Saale), Gommern und Schönebeck eine gemeinsame Leader-Region, die Aktionsgruppe „Elbe-Saale“.

Regionalmanagement mit Geschäftsstelle

Anfang 2016 war ein externes Regionalmanagement, einschließlich einer Geschäftsstelle installiert worden. Zu den Aufgaben des Regionalmanagement gehört es, eine Strategie zur Entwicklung der Region zu entwickeln, Projektträger zu beraten, Projekte mit den regionalen Akteuren zu besprechen und sich um die Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern, unter anderem unter www.leader-elbe-saale.de.

Das Fördermittelbudget der auslaufenden Förderperiode hatte rund 3,8 Millionen Euro betragen. Trotz der schwierigen Haushaltslage der beteiligten Kommunen sei es der Aktionsgruppe „immer gelungen, die zur Verfügung stehenden europäischen Fördermittel in zielführenden Projekten zu binden“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat Biederitz. Insgesamt seien mehr als 40 Projekte über die drei Fonds beantragt worden. Davon seien bis Februar 2021 35 Projekte positiv beschieden worden.

Zweidrittel der Leader-Regionen in Deutschland sind bereits als Verein organisiert. Die neue Förderperiode von 2021 bis 2027 setzt jetzt voraus, dass sich auch die bestehenden Regionen mit ihren lokalen Aktionsgruppen in Sachsen-Anhalt eine Rechtsform geben. Deshalb wird auch für die Aktionsgruppe „Elbe-Saale“ die Gründung eines Vereins angestrebt. Bis Ende Juni ist Zeit, einen eingetragenen Verein zu gründen oder sich zumindest in der Gründung zu befinden. Das ist Grundvoraussetzung, um auch am neuen Wettbewerb zur Anerkennung als Leader-Region teilnehmen zu können. Vereinsmitglieder müssen gefunden, eine Vereinssatzung und eine Geschäftsordnung erarbeitet werden. Auch die Festlegung der Vereinsorgane und etwaiger Mitgliedsbeiträge ist zwischen den Städten und der Gemeinde Biederitz zu besprechen. Geklärt werden soll zudem die Frage, ob die Aktionsgruppe künftig als eigenständiger Projektträger auftreten soll. Dies würde voraussetzen, dass ein solcher Verein auch über Eigenmittel verfügt.

Kirchenmauer St. Andreas in Gübs saniert

Der Wettbewerbsaufruf für die anstehende Förderperiode soll im Juli 2021 erfolgen. Mit diesem Aufruf könne auch ein Antrag auf Förderung der Erstellung einer lokalen Entwicklungsstrategie gestellt werden, heißt es in der Beschlussvorlage zum Biederitzer Gemeinderat weiter. Wenn sich der Regionszuschnitt nicht ändere, könne auf der bestehenden Strategie aufgebaut werden. Die Entwicklungsstrategie einer Region ist Grundlage für die weitere Förderung aus europäischen Programmen.

Die Gemeinde Biederitz hatte in der aktuellen Förderperiode unter anderem für die Sanierung der Kirchenmauer St. Andreas in Gübs von der europäischen Förderung profitiert. 2019 war das Bruchsteinmauerwerk denkmalgerecht saniert und an fehlenden Stellen ergänzt worden. Auch die Freifläche vor der Kirche war gestaltet worden. Die Gesamtkosten hatten 150.000 Euro und die Förderung 75 Prozent betragen.