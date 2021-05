Pyramide im ehemaligen Schlosspark ist neueste Attraktion

Woltersdorf - Spielende Kinder seien einer seiner ersten Eindrücke gewesen als er vor gut zwölf Jahren auf der Suche nach einem Grundstück erstmals durch Woltersdorf fuhr, freut sich Woltersdorfs Ortsbürgermeister Thomas Lammich (Aktiv für Bürger). Er sei erstaunt gewesen, wie viele Kinder hier auf dem Spielplatz beschäftigt waren.

Spielplatz ist „gut frequentiert“

Daran, dass der Spielplatz im Park gut besucht ist, hat sich bis heute nichts geändert. Auch heute noch sei er immer „gut frequentiert“, sagt Lammich. Sogar aus angrenzenden Orten kommen Eltern mit ihren Kindern hierher.

Kurz nach der Wende habe hier noch das alte Gutshaus gestanden, erklärt der Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD). Der Park, in dem der Spielplatz liegt, sei der ehemalige Schlosspark des Ortes.

Im angrenzenden Bürgerhaus sei früher der Kindergarten untergebracht gewesen, erzählt Thomas Lammich. Der Bereich habe da als Spielfläche zum Kindergarten gehört.

Der Ortsbürgermeister ist sichtlich stolz auf den großen Spielplatz des Ortes. „Total schön an unserem Spielplatz ist, dass er eine Parkanlage ist.“ Dadurch würden etliche Bäume auch ausreichend Schatten spenden. Einige Spielgeräte seien allerdings „in die Jahre gekommen“, so Lammich.

Zumindest für die Doppelwippe sind noch in diesem Jahr im Biederitzer Haushalt 1500 Euro für eine Erneuerung vorgesehen. Für den in die Jahre gekommenen Sandkasten hofft Thomas Lammich, dass sich vielleicht einmal eine Förderung für die Sanierung ergibt.

Errichtung im Rahmen der Dorferneuerung

Die Errichtung des Woltersdorfer Spielplatzes war ursprünglich im Jahr 1997 im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms vorgesehen. Doch ungünstige Witterungsbedingen verzögerten damals den Bau. So konnte der im „Gutspark“ gelegene Spielplatz erst 1998 fertig gestellt werden.

Für größere Kinder gibt es hier einen Basketballkorb. Ansonsten finden sich unter den Spielgeräten eine Einzelwippe, eine Doppelwippe, ein Sandkasten, ein Kletterturm mit Rutsche und zwei Schaukeln. Das neueste Gerät ist eine Kletterpyramide, die im Jahr 2018 für 3500 Euro angeschafft und aufgebaut wurde, berichtet Kay Gericke.

Ein Pavillon mit Sitzgelegenheiten, mehrere Bänke und Abfallkörbe ergänzen den Spielbereich hier in Woltersdorf.

Der Spielplatz wird durch die Gemeinde regelmäßig gepflegt. So erfolgten in den vergangenen Jahren ein Sandaustausch im Sandkasten, die Reparatur und Sanierung der Holzspielgeräte sowie die Erneuerung des Pavillons in Eigenregie durch die Biederitzer Gemeindearbeiter.

„Wir sind froh, dass wir so viele Spielplätze haben“, sagt Kay Gericke mit Blick auf die Spielmöglichkeiten in allen Ortschaften. Für den einzig verbliebenen Ort in der Gemeinde, der noch ohne Spielplatz ist, Königsborn, sind in diesem Jahr immerhin Planungsmittel in den Haushalt eingestellt. Ein Planungsbüro soll den Spielplatz gemeinsam mit den Königsborner Kita-Kindern entwerfen.