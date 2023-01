Ladeburg - 6900 Euro fließen in diesem Jahr in die Reparatur der Mauer des kommunalen Stallgebäudes in der Friedrichstraße in Ladeburg. „Es ist inzwischen mehr als nötig, dass dort etwas gemacht wird“, merkte Ortsbürgermeisterin Verena Fischer (Wählergemeinschaft Ladeburg) während der Haushaltsberatung ihres Ortschaftsrates an. Erste Hinweise auf die Reparaturbedürftigkeit stammten noch von ihrem Amtsvorgänger. Bislang sei das Vorhaben immer wieder geschoben worden. In diesem Jahr ist es umgedreht: Das eigentlich geplante Scheunentor wurde zugunsten der Mauerreparatur in das nächste Haushaltsjahr geschoben.

