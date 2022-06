Radwege für Burg: Stadt plant Anschluss an östlichen Stadtteil

Ein wichtiger Abschnitt in Richtung Burg-Gütter ist vollbracht: Reesens Ortsbürgermeister Otto Voigt (SPD) zeigt auf den asphaltierten Wirtschaftsweg, den auch Fahrradfahrer benutzen dürfen.

Reesen/Burg - Reesens Ortsbürgermeister Otto Voigt (SPD) ist mehr als zufrieden. Weil der Bau eines straßenbegleitenden Fahrradweges entlang der Bundesstraße 1 ohnehin in den Sternen stand, ist der nun befestigte Wirtschaftsweg zwischen dem Dorf und dem Burger Ortsteil Gütter „eine Alternative, mit der wir sehr gut leben können und die animiert, viel öfter mal das Fahrrad zu nutzen. Stadt und das Land haben einen guten Vertrag geschlossen.“ Mit der Fertigstellung ist die 2,1 Kilometer lange Strecke jetzt offiziell so ausgewiesen, dass nur Radler und landwirtschaftliche Fahrzeuge ihn nutzen dürfen. Das funktioniere in den ersten Wochen reibungslos. „Die Resonanz ist durchweg positiv“, sagt Voigt.