Rassegeflügel: Kreisverbandsschau in Möckern fällt kleiner aus

Bei der 85. Kreisschau des Rassegeflügelzuchtverbandes in Möckern hat der Verbandsvorsitzende des (RGZV) Maik Tietze angeregt, im Jerichower Land ein Modellprojekt zur Impfung gegen die Vogelgrippe zu starten.

Ausstellungsleiter Maik Tietze (2. v. li.) begrüßte am Sonnabend den Biederitzer Bürgermeisters Kay Gericke, AFD-Kreisverbandschef Gordon Köhler, Möckerns Stadtchef Frank von Holly, Landkreis-Vorstand Stefan Dressler und Grünen-Kreisverbandschef Rüdiger Claus (v. li.).

Möckern - Zwei Seuchen hatten bei der 85. Kreisverbandsschau der Rassegeflügelzüchter im Jerichower Land deutliche Auswirkungen hinterlassen. Wegen Corona beteiligten sich weniger Züchter mit weniger Tieren an der Schau in der Möckeraner Stadthalle. Wegen der Vogelgrippe fielen die Zuchterfolge besonders bei den Groß- und Wassergeflügeln deutlich schlechter aus als in den Vorjahren.