Am 10. Mai 2023 hat die Polizei mehrere Wohnungen im Wohngebiet Waldstraße in Möckern durchsucht.

Möckern - Drogenrazzia am 10. Mai 2023 in Möckern (Jerichower Land). Mit mehreren Einsatzfahrzeugen ist die Kriminalpolizei in den Vormittagsstunden an drei Wohnblocks an der Waldstraße vorgefahren. Im Fokus stand ein Drogenring, gegen den seit Längerem ermittelt wird.