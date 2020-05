Bei einer Razzi durch Beamte des Zolls sind in einem Betrieb in Stegelitz mehrere Schwarzarbeiter entdeckt worden.

Stegelitz (pa) l Der Zoll hat bei einer Razzia in Stegelitz sieben Schwarzarbeiter entdeckt. Es handelt sich um einen Betrieb zur Schlachtung und Verarbeitung von Enten. Die Razzia fand bereits am vergangenen Mittwoch statt, damals hieß es, die Durchsuchung habe in einem Magdeburger Betrieb stattgefunden. Die sieben Schwarzarbeiter halten sich laut Zoll illegal in Deutschland auf. Zwei von ihnen hätten versucht, sich vor den Fahndern zu verstecken, seien aber mit Hilfe von Spürhunden gefunden worden.

Die Beamten zogen auch das Veterinäramt des Landkreises Jerichower Land hinzu. Nach Auskunft von Kreissprecherin Claudia Hopf-Koßmann haben die Lebensmittelkontrolleure des Landkreises Hygieneverstöße in den Produktionsräumen und bei der Arbeitskleidung entdeckt.

Einige geschlachtete Enten, die eigentlich noch gebraten werden sollten, mussten daraufhin entsorgt werden.

Nach Informationen der Volksstimme handelt es sich bei dem durchsuchten Betrieb um die Firma, die bereits mehrfach im Visier der Fahnder stand. 2012 musste der Betrieb nach einer Razzia die Arbeit einstellen. Damals fand die Polizei mehr als zehn vietnamesiche Mitarbeiter ohne Papiere, die versucht hatten, sich vor der Polizei in Abfalltonnen zu verstecken. Damals ging es auch um illegales Einleiten von Abwasser und Mängel beim Lagern von Entenfleisch.