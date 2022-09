Reesener wird für seinen Mut ausgezeichnet

Als Anfang April ein anderer Lastwagenfahrer in Schwierigkeiten war, reagierte Frank Fischer in Bruchteilen von Sekunden. Dafür wurde er nun ausgezeichnet.

Magdeburg/Reesen - Mit einer Öffentlichen Belobigung hat Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Mittwoch das mutige Verhalten von Frank Fischer aus Reesen ausgezeichnet. Der 59-Jährige Lkw-Fahrer war am 1. April auf der Bundesstraße 81 in Richtung Halberstadt unterwegs, als ein Lastwagen hinter ihm ins Schlingern geriet und ihn schließlich überholte.