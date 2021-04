Regionalverkehr im Jerichower Land durch Brückensperrung eingeschränkt

Burg/Genthin

Über 40 Jahre hat die Eisenbahnbrücke zwischen Magdeburg-Neustadt und Herrenkrug ihren Dienst getan. Über sie rollen nicht nur die Züge, die von Magdeburg aus Burg und Genthin mit Berlin verbinden, sondern auch die Züge nach Dessau und der Güterverkehr. Nach mehr als vier Jahrzehnten muss die Brücke nun saniert werden. Bereits seit dem 27. März fährt die Bahn nur noch eingleisig, ab 24. April, wird die 680 Meter lange Brücke komplett gesperrt.

Busse fahren statt Bahnverbindung

Änderungen gibt es dadurch beim Regionalexpress (RE) 1. Zwischen Magdeburg-Hauptbahnhof und Biederitz wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Außerdem fahren stündlich Expressbusse direkt vom Hauptbahnhof nach Burg, ohne unterwegs zu halten. Der RE1 setzt in Biederitz ein, es gibt zusätzliche Halte in Gerwisch und Möser. Die Regionalbahn (RB 40) nach Braunschweig fährt nicht zwischen Burg und Magdeburg. Außerdem beginnt und endet der RE13 in Güterglück. Zwischen dort und Magdeburg fahren Busse, das betrifft beispielsweise auch Reisende aus Gommern. Detaillierte Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es im Internet. Das Service-Telefon ist unter 0391/55?75?79?75 zu erreichen.

„Dieses Instandhaltungs- und Investitionsvorhaben ist Bestandteil des Programms ,Neues Netz für Deutschland’ für Mobilität und Klimawende“, so Bahnsprecher Jörg Bönisch gegenüber der Volksstimme. Um an der Elbquerung die alte Farbe im Sandstrahlverfahren zu entfernen und auf einer Fläche von rund 1800 Quadratmetern einen neuen Korrosionsschutzanstrich aufzubringen, wird die Stahlkonstruktion während der Bauphase wegen des Umwelt- und Lärmschutzes umbaut. Gleichzeitig werden die Brückenpfeiler und die Oberleitungsanlage sowie auf den Brücken die Schwellenkonstruktion und rund drei Kilometer Gleise im angrenzenden Streckenabschnitt erneuert. Auf den Überführungen werden insgesamt 2226 Brückenbalken ausgetauscht, auf denen die Schienen befestigt sind. Gleichzeitig werden Gleise auf der Strecke zwischen Biederitz und Güterglück erneuert.

Anfang Oktober wieder Normalbetrieb

Die Vollsperrung soll am 10.?September aufgehoben werden. Wie auch bereits seit Ende März wird vier Wochen danach für den Zugverkehr nur ein Gleis zur Verfügung stehen. In dieser Zeit verkehrt ein Pendelbus zwischen Magdeburg-Herrenkrug und Biederitz. Die übrigen Änderungen gelten weiterhin. Die Bauarbeiten sollen in der Nacht vom 8. zum 9. Oktober beendet werden. Dann nimmt der reguläre Zugverkehr wieder seinen Betrieb auf. Bund und Deutsche Bahn investieren insgesamt rund 29,6 Millionen Euro in dieses Vorhaben.

480 Millionen Euro Gesamtinvestition

Rund 480 Millionen Euro stehen der Deutschen Bahn im Rahmen des von Bönisch genannten Programms für die Infrastruktur in Sachsen-Anhalt zur Verfügung. 120 Kilometer Gleise, 60 Weichen und acht Eisenbahnbrücken packt die DB in diesem Jahr mit der Rekordsumme an. Außerdem modernisiert die DB in Sachsen-Anhalt 20 Haltepunkte und Bahnhöfe – darunter die Hauptbahnhöfe Magdeburg, Stendal und Dessau. Auch mittlere und kleinere Stationen wie Wolmirstedt profitieren von den Investitionen. Mit Stendal Hochschule entsteht ein komplett neuer Haltepunkt im Rahmen des Investitionsprogramm.