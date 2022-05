Reiner Haseloff setzt sich für Initiative für Herzgesundheit in Sachsen-Anhalt ein

Ministerpräsident Reiner Haseloff (links) konnte zwar aus Zeitgründen nicht mitwandern, unterstrich aber, wie wichtig Bewegung zur Herzgesundheit beiträgt. Ein Thema, das auch Professor Axel Schlitt (rechts) am Herzen liegt.

Hohenwarthe - „Ich muss gestehen, dass ich bei einer stressigen Arbeitswoche schon des Öfteren darauf achten muss, mich genug zu bewegen und immerhin ausreichend Schritte am Tag zu schaffen“, räumt Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt (CDU), ein. Er kam zu Besuch zu der Aktion „Wandern mit Herzblut“, eine Initiative der sachsen-anhaltischen Ärzteschaft zur Herzgesundheit und des Vereins Herzblut für Sachsen-Anhalt. Bei dieser Initiative wollen Kardiologen und Schirmherr Haseloff auf ein wichtiges Problem im Bundesland aufmerksam machen: Um die Herzgesundheit der Sachsen-Anhaltiner steht es nicht besonders gut. In Sachsen-Anhalt kamen im Vergleich zu den anderen Bundesländern am meisten Personen mit Erkrankungen wie Herzinfarkt und Herzschwäche ins Krankenhaus. Und im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ist die Sterberate bei diesen Krankheiten rund 50 Prozent höher. Eine erschreckende Bilanz, wie Professor Axel Schlitt, Vorsitzender des Vereins Herzblut für Sachsen-Anhalt, findet.