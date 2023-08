Am 28. August fällt der Startschuss für das Stadtradeln im Jerichower Land. 25 Teams mit 129 Startern sind dabei. Was steckt dahinter?

Die Kreisverwaltung um Landrat Steffen Burchhardt (SPD) geht auch an den Start.

Burg/Genthin - Seit Mai wird nicht nur in ganz Deutschland, sondern weltweit für jeweils 21 Tage kräftig in die Pedale getreten, um Kilometer zu sammeln. Ab 28. August sind beim Stadtradeln auch Starter aus dem Jerichower Land, für das die Kreisverwaltung die organisatorischen Fäden in der Hand hält, dabei. Worum geht es?