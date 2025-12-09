Drogen-Verhandlung am Amtsgericht Respektloses verhalten? Richter in Burg lässt nicht locker und macht Angeklagtem klare Ansage per Telefon

Was kann ein Richter tun, wenn die Verhandlung platzt, weil der Angeklagte nicht erscheint? Er ruft ihn an und macht eine klare Ansage. So geschehen am Amtsgericht Burg.