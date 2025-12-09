Drogen-Verhandlung am Amtsgericht Respektloses verhalten? Richter in Burg lässt nicht locker und macht Angeklagtem klare Ansage per Telefon
Was kann ein Richter tun, wenn die Verhandlung platzt, weil der Angeklagte nicht erscheint? Er ruft ihn an und macht eine klare Ansage. So geschehen am Amtsgericht Burg.
09.12.2025, 06:15
Burg - Unerlaubte Weitergabe von Drogen an eine Person unter 18 Jahren. Wegen dieses Vorwurfs muss sich ein Mann aus Möckern am Amtsgericht Burg verantworten. Doch der lässt die Sache platzen.