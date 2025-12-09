weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Drogen-Verhandlung am Amtsgericht: Respektloses verhalten? Richter in Burg lässt nicht locker und macht Angeklagtem klare Ansage per Telefon

Was kann ein Richter tun, wenn die Verhandlung platzt, weil der Angeklagte nicht erscheint? Er ruft ihn an und macht eine klare Ansage. So geschehen am Amtsgericht Burg.

Von Marco Papritz 09.12.2025, 06:15
Blick auf das Amtsgericht in Burg, das in der Alten Kaserne zu finden ist.
Blick auf das Amtsgericht in Burg, das in der Alten Kaserne zu finden ist. Foto: Marco Papritz

Burg - Unerlaubte Weitergabe von Drogen an eine Person unter 18 Jahren. Wegen dieses Vorwurfs muss sich ein Mann aus Möckern am Amtsgericht Burg verantworten. Doch der lässt die Sache platzen.