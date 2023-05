Weil einer der Möckeraner Schlossparkteiche fast komplett trocken liegt, starten Angler am Montagabend eine Rettungsaktion.

Am Montagabend versuchten Mitglieder der Möckeraner Anglergruppe, in Restlöchern verbliebene Fische zu retten. Für manche Fische kam die Aktion zu spät.

Möckern - Spaziergänger wunderten sich am Pfingstmontag, warum tote Fische im Schlamm des fast völlig ausgetrockneten Ehleteiches liegen. Der Geruch von Schlamm und totem Fisch lag über dem an die Bundesstraße grenzenden Teich. Die Bürger bemerkten auch, dass sich in den noch verbliebenen Wasserlöchern Fische drängten.