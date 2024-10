Noch eine sanierung in Gerwisch Baustellen-Wahnsinn geht weiter: Neue Riesen-Bohrmaschine auf der B 1

Plötzlich gibt es zum grundhaften Ausbau der B 1 in Gerwisch noch eine Baustelle im Straßenverlauf. Was die Riesen-Bohrmaschine in den Boden bringt.