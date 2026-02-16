Ein falscher Klick beim Online-Kauf – und aus dem E-Bike wird ein Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft. Warum E-Bikes und Roller zu einem großen Problem werden können.

Risiko E-Bike: Wenn aus dem Fahrrad eine unterschätzte Gefahr wird

Ein zu leistungsstarkes E-Bike kann zu einem ernsten Problem werden.

Jerichower Land - Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Fahrrad wirkt, kann schnell zur Gefahr für sich und andere werden. Ein vermeintliches Schnäppchen aus dem Internet, ein stärkerer Motor oder eine entfernte Drossel – und schon drohen Punkte in Flensburg, hohe Geldstrafen oder sogar eine Freiheitsstrafe. Vielen Käufern ist nicht bewusst, dass sie mit einem falsch eingestuften oder getunten E-Bike plötzlich mit einem Bein im Strafrecht stehen.