Die Havarie an einem Wasserrohr in der Innenstadt von Burg hat ein Nachspiel: Die Hauptleitung muss erneuert werden, Straße in der Innenstadt ist für Wochen gesperrt.

Blick in die Straße in der Innenstadt von Burg, in der eine Wasserleitung saniert werden soll.

Burg. - Die Havarie im Oktober 2024 hat ein Nachspiel. Nämlich eine wochenlange Vollsperrung. So lässt sich die Situation in einer Straße in der Innenstadt von Burg beschreiben, in der nun im Untergrund gearbeitet wird.