Rolandlauf 2022 in Burg: Jogger laufen vom Gymnasium in den Stadtwald Bürgerholz

Am 9. Oktober 2022 wird zum 16. Mal der Rolandlauf in Burg gestartet. Die Zeitung hat vorab die Strecke getestet.

Burg - Mit kleineren Veränderungen bieten die Organisatoren des Burger Rolandlaufs seit Jahren Laufstrecken an, die durch die Stadt und in das Bürgerholz führen. So auch bei der 16. Ausgabe vom Volkslauf, die am 9. Oktober 2022 gestartet wird.