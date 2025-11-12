Der Verlust des Portemonnaies ist für die meisten eine Katastrophe. In der Nachbarregion des Jerichower Landes sind die Zahlen alarmierend - hier gibt es Sonderaktionen der Polizei. Wird es das auch bald im Jerichower Land geben?

Rollt die Welle von höheren Taschendiebstählen auch ins Jerichower Land?

Die Zahlen von Taschendiebstählen sind in ständiger Entwicklung - ein Blick zu den Nachbarn alarmiert: In Anhalt-Bitterfeld sind die Zahlen so gestiegen, dass die Polizei besondere Maßnahmen unternimmt.

Burg - Ein kurzer Griff und die Brieftasche ist weg. Ein Verlust des Portemonnaies ist eine kleine Katastrophe: Ausweis, Führerschein oder Bankkarte sind weg. Im Nachbarlandkreis bei Zerbst sind die Zahlen besorgniserregend gestiegen - so hoch, dass die Polizei zu Sondermaßnahmen greift. Ist das im Jerichower Land auch der Fall?