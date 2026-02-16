Das Genthiner Amateurtheater bringt seine Valentinade im März auch nach Burg. Freuen dürfen sich die Besucher auf pointierte Sketche rund um Liebe, Ehrgeiz und Perfektion.

Der nicht perfekte Mord bei der Genthiner Valentinade.

Burg/Genthin - Beim Genthiner Amateurtheater (gat) wird es im Frühjahr wieder romantisch – und zugleich augenzwinkernd kriminell. Mit der neuen Valentinade unter dem Motto „Wir sind perfekt“ bringt das Ensemble eine Mischung aus Liebe, Ehrgeiz und schwarzem Humor auf die Bühne. Neben Auftritten in der Region dürfen sich nun auch Theaterfreunde in Burg freuen: Das gat gastiert im März im Evangelischen Gemeindehaus.