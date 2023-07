Das 42. Ehlefest in Rosian dürfte genau nach dem Geschmack von Meeresgott Neptun gewesen sein: Schön feucht, fröhlich und dank des neuen Sanitärhäuschens endlich auch mit direktem Anschluss an die Unterwasserwelt.

In Rosian schauen Neptun und seine Häscher jedes Jahr vorbei.

Rosian - David Thiel, die Rosianer Version des Meeresgottes, weiß über alles Bescheid, was in Rosian und Isterbies das Jahr über passiert ist. In seiner unterhaltsamen Begrüßung lässt Neptun stets das Jahr Revue passieren, bevor ausgewählte Einwohner von seinen Häschern gepackt und ihrer gerechten Taufe zugeführt werden.