Die Premiere im vergangenen Jahr ist gelungen, so geht das „Betreute Singen“ in diesem Jahr in die zweite Runde. Die Besucher erwartet im Burg-Theater wieder eine besondere Atmosphäre.

Lichter sorgten beim ersten Weihnachtssingen im Burger Kino für eine magische Atmosphäre.

Burg. - Gemeinsam statt einsam. Dieser Gedanke steckt hinter dem „Betreuten Singen“, das Benvivo in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltet. Gemeinsam werden im großen Kinosaal des Burg-Theaters Weihnachtslieder gesungen, begleitet von Profis, die auch ihre Instrumente mitbringen. Das ist mit „betreut“ gemeint. Was erwartet die Besucher sonst noch?