EIL:
„Betreutes Singen“ geht in zweite Runde Rudelsingen: Zusammen wieder Weihnachtslieder im Burger Kinosaal singen
Die Premiere im vergangenen Jahr ist gelungen, so geht das „Betreute Singen“ in diesem Jahr in die zweite Runde. Die Besucher erwartet im Burg-Theater wieder eine besondere Atmosphäre.
01.12.2025, 11:30
Burg. - Gemeinsam statt einsam. Dieser Gedanke steckt hinter dem „Betreuten Singen“, das Benvivo in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltet. Gemeinsam werden im großen Kinosaal des Burg-Theaters Weihnachtslieder gesungen, begleitet von Profis, die auch ihre Instrumente mitbringen. Das ist mit „betreut“ gemeint. Was erwartet die Besucher sonst noch?