In Burg hat ein Mann in seiner Wohnung allein eine Party gefeiert. Der Lärm rief allerdings die Nachbarn auf den Plan.

Burg (vs) l In Burg hat ein Mann am späten Montagabend in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Friedrich-Händel-Straße mit sich allein eine Party gefeiert. Das sagte er zumindest den Polizeibeamten, die von einem Nachbarn gerufen wurden. Der sagte gegenüber der Polizei, dass er bereits mehrfach zuvor versucht hatte, mit dem feiernden 26-Jährigen in Kontakt zu treten - allerdings vergeblich.

Die Polizisten blieben das hartnäckiger und stellten den Bewohner zur Rede. Er meinte mit sich alleine eine Party zu feiern. Dabei denke er viel nach und höre dazu Musik. Und das alles bei mehr als zwei Promille Alkohol im Blut, wie die Beamten bei einem Test feststellen konnten.

Der einzige Partyteilnehmer zeigte sich aber einsichtig, entschuldigte sich und drehte die Musik leiser.