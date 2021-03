Gleich zwei Horrorcrashs haben sich am Dienstagnachmittag auf der BAB2 zwischen Burg-Zentrum und Theeßen ereignet. Foto: Thomas Schulz

Ein Unfall mit einem Gefahrentransporter hat auf der A2 bei Burg zu einer Streckensperrung geführt. Der 43-Fahrer starb vor Ort.

Burg (vs) l Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 bei Burg (Jerichower Land) ist am Dienstag ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Da es sich bei dem Tanklastzug um einen Gefahrentransport handelte, sperrte die Polizei die Strecke zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Burg-Zentrum in beide Fahrtrichtungen komplett ab.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lkw-Fahrer gegen Mittag nahezu ungebremst auf das Stauende an einer Baustelle aufgefahren. Durch die Stärke des Aufpralls wurden drei weitere Lkw aufeinander geschoben. Der 43-Jährige starb noch an der Unfallstelle, ein weiterer Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Weil es sich bei dem Unfall-Lkw um einen Gefahrentransport handelte, rückten das Umweltamt und der Gefahrstoff des Landkreises Jerichower Land an. Die betroffene Strecke wurde in beide Richtungen komplett gesperrt.

Kein Gefahrstoff ausgetreten

Nach Sichtung der Unfallstelle konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Der Tank des Transporters war zwar beschädigt, der Gefahrstoff war aber nicht ausgetreten. Somit bestand keine Gefahr für die Umwelt.

Gegen 15.45 wurde die Gegenfahrbahn in Richtung Berlin wieder freigegeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Da der Gefahrstoff erst noch von einer Spezialfirma abgepumpt und umgeladen werden muss, bleibt die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Hannover vorraussichtlich noch bis zum Abend bestehen. Auch in Richtung Berlin könne es noch zu vorübergehenden Sperrungen kommen, informierte die Polizei.