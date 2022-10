Bis Anfang November wird die Sandstraße in Hohenwarthe voll gesperrt bleiben. Der Verkehr wird umgeleitet, Ersatzbushaltestellen sind eingerichtet.

Hohenwarthe - Die Sandstraße in Hohenwarthe macht ihrem Namen in diesen Tagen alle Ehre. Hier gibt es keine Straße mehr. Nur dunkle Erde gähnt den Betrachter an.