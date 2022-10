Sanierung beendet: Krocker-Villa in Burg jetzt Sitz der Thomas Illies GmbH

Die Sanierung der Fabrikantenvilla Wilhelm Krocker in der Burger Bruchstraße 20/21 ist abgeschlossen. Das Haus dient unter anderem als Firmensitz.

Gundula Illies übergibt den symblischen Schlüssel an Ehemann Thomas, Inhaber der Thomas Illies GmbH. Mit dabei die erste Wohnungsmieterin Annika Schiffner.

Burg - Zur Fertigstellung der Fabrikantenvilla Wilhelm Krocker fiel Bauherrin Gundula Illies ein großer Stein vom Herzen, den viele Gäste bei der Einweihung plumpsen hörten. Allerdings mit viel Respekt vor dem, was das Ehepaar Illies geschaffen hat - nämlich ein Schmuckstück in der Altstadt, in dem man auf den Spuren der Vergangenheit wandeln kann.