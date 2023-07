Verkehr Sanierung der Holzstraße in Burg: Wie Radfahrer die Ihlebrücke am sichersten passieren sollen

Mit dem Ausbau der Holzstraße in Burg stellt sich die Frage, wie Radfahrer die Engstelle der Ihlebrücke an der Gaststätte Athos in der Fruchtstraße am sichersten passieren können. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag.