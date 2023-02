Die Vorderseite wird noch von einem Gerüst verdeckt, aber an der Seite sieht man den Unterschied. Wie weit die Sanierung des Ärztehauses in Gommern ist und warum es nötig war.

Gommern - In alter Schönheit erstrahlt das Ärztehaus in der Walther-Rathenau-Straße 19 dort, wo die Sanierung der Fassade bereits abgeschlossen ist. Die Notwendigkeit der Arbeiten erschließt sich nicht zuletzt beim Blick auf den Hof, wo Farbe und Gestaltungselemente noch am Bröckeln sind. Nachdem vom Einbau eines Fahrstuhls aus Kostengründen wieder Abstand genommen wurde, soll das Gebäude in diesem Jahr nun mit einem Treppenlift ausgestattet werden. Das sieht die Haushaltsplanung vor. Die Wohnung eine Treppe hoch teilen sich mit ihren Ausstellungsräumen Kulturwerkstatt und Heimatverein Gommern, unter dem Dach hat die Kinderärztin ihre Praxis. Foto: M. Langner