Im Gemeindegebiet Biederitz laufen die Arbeiten an Glasfaser-Hausanschlüssen. Doch in der Gemeindeverwaltung in Heyrothsberge mehren sich die Anrufe von Bürgern, welche die Arbeiten der Mitteldeutschen Gesellschaft für Kommunikation mbH (MDDSL) bemängeln.

In Glindenberg bohrt MDDSL beim Glasfaserausbau eine Gas- und eine Wasserleitung an. Solche Beschädigungen gibt es auch in Biederitz.

Biederitz - „Nicht sehr glücklich mit den Arbeiten am Glasfaserausbau im Gemeindegebiet“ sei die Bauverwaltung der Gemeinde Biederitz, erklärt deren Sachbearbeiter Hardy Kühne. Das liege „zum einen an der Qualität der Arbeiten, aber auch an den Schäden, welche an den vorhandenen Medien verursacht wurden“.