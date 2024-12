Kommunalpolitisch geht der Burger Ortsteil Schartau jetzt einen völlig neuen Weg. Erstmals gibt es in dem Dorf im Jerichower Land keinen Ortschaftsrat mehr, sondern ein Novum.

Burg/Schartau. Sitzungen des Ortschaftsrates, so wie in den übrigen fünf Burger Dörfern üblich, wird es in Schartau nicht mehr geben.